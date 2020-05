Traditionswirt sperrt zu

Als das Geld nicht einmal mehr zum Begleichen der Stromkosten reichte, meldete Schirmböck die Insolvenz an. 70 Prozent der Außenstände sollten beglichen werden. "Ich lebe hier und wollte den Leuten danach auch in die Augen schauen können", sagt der Gastwirt. Doch die Latte war zu hoch. Trotz Personal- und Stunden-Reduktion der Mitarbeiter im Service und in der Küche gingen sich die 70 Prozent nicht aus – der Anschlusskonkurs war unausweichlich. "Da hat die Familie beschlossen, dass wir aufhören", sagt Schirmböck. Ende Oktober wird zum letzten Mal aufgekocht. Stress kommt keiner mehr auf. "Die schlimmste Zeit war als ich nicht wusste, wie ich die nächste Rechnung zahlen soll", sagt der Wirt. Der Masseverwalter muss nun einen Käufer oder einen Nachfolger für das Gasthaus finden. Interessenten soll es bereits geben.