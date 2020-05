Trachten-Boom: Tradition erobert die Zukunft

Steht Ostösterreich vor einer Mode-Revolution? Im Land von Jeans und T-Shirt kaufen seit einiger Zeit immer mehr – besonders junge Leute – Dirndl und Lederhose. Obwohl Tracht noch vor wenigen Jahren mehr als out war. Zumindest in der Freizeit hat die Traditionskleidung schon wieder einen festen Platz erobert. Jetzt gibt es Initiativen, die ehemalige Arbeitskleidung in den Alltag zurück zu holen. Starke Aktivität merkt man in der Wachau, wo Veranstaltungen wie Trachtennacht oder Kalmuck-Clubbing überrannt werden. Der erste Trachtenball im Schloss Grafenegg wurde am Freitag beinahe überrannt.

Was im Ausseerland zum Straßenbild gehört, ist in NÖ bisher eher die Ausnahme: Tracht im Alltagsbild. „ Dirndl gefällt mir gut, aber ich trag’ es nur bei Veranstaltungen. Im Büro trau ich mich nicht, eines anzuziehen. Das kann ein Mann mit einer Trachtenjacke eher machen“, meint beispielsweise Stefanie aus Spitz, die das Kalmuck-Clubbing in Mühldorf in der Wachau besuchte.

Renate Klein, 49, aus Krems sieht das anders: Sie trägt Dirndl seit der Kindheit aus Überzeugung: „Nichts macht ein Mädchen so weiblich. Und praktisch ist es auch, man braucht keine Putzerei . Nur das Bügeln macht viel Arbeit.“