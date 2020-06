Touristen bevorzugen Tradition

Christian Wichmann aus Rosenheim, der Architekturmodelle baut, hat ein scharfes Auge: "Mir sind schon einige Gebäude aufgefallen, deren Gestaltung eine Grenze erreicht. Weiter sollte man nicht gehen." Er ist zwar vom Mut zu moderner Architektur in Österreich beeindruckt, doch im Weltkulturerbe will er solche Bauten nicht erleben.

Klare Worte finden auch Helga und Hartmut Enders aus Burghausen in Bayern: "Wir kommen wegen der schönen Landschaft. Große Bauten oder Hotelklötze würden uns sicher stören. In Spitz ist noch fast alles in Ordnung. Unsere Vermieter haben einen alten Hof liebevoll hergerichtet. Das ist es, was wir suchen. Das Loisium in Langenlois beispielsweise haben wir auf Fotos gesehen, da fahren wir nicht hin. So etwas zieht uns nicht an."

"Mir gefällt es, so wie es ist in der Wachau", betont Josef Hochfilzer aus Tirol. Auch wenn seine Frau mit modernen Einzelobjekten im Tal leben könnte.