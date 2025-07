Tourismus in NÖ in Not: Ohne Fördergeld kein Hüttenzauber

Für die nächsten Generationen

Mit Hilfe des Fördergeldes wurden heuer bereits elf Schutzhütten in Niederösterreich saniert. Die Nebelsteinhütte des Alpenvereins in Moorbad Harbach hat neue Fenster und eine Terrasse erhalten. Der ÖTK konnte in Puchberg am Schneeberg im Damböckhaus die Installationen auf den neuesten Stand der Technik bringen, die Naturfreunde in Reichenau an der Rax die Hirschwangerhütte umfassend sanieren.

Durch die Förderung konnte auch die Prochenberghütte (ÖAV Sektion Waidhofen/ Ybbs) erfolgreich modernisiert und für kommende Generationen gesichert werden, weitere Projekte seien in Planung, so der Vorsitzende des NÖ Alpenvereins, Johannes Ettmayer. Mikl-Leitner hob die Bedeutung eines intakten Hüttennetzes für den Tourismus hervor.