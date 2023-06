Tourismus in NÖ kratzt heuer wieder an Vorkrisenniveau

Nicht nur am Wechsel, auch restlichen Bundesland geht es mit dem Tourismus nach den kargen Coronajahren nun wieder bergauf.

Das lässt sich laut Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung, bereits deutlich an den hochgerechneten Nächtigungszahlen des Vormonats ablesen: „Im April wurden 535.800 Übernachtungen verbucht, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Plus von 14,2 Prozent.“

Damit liege man auch nur mehr knapp unter dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019, wo im April 576.558 Übernachtungen gezählt wurden. Die Zeichen stehen also gut, dass die 6,6 Millionen Übernachtungen aus dem Vorjahr heuer überboten werden.

Herausfordernde Zeit

Obwohl die Lage für den heimischen Tourismus auch ohne Virus aufgrund von Inflation und gestiegenen Kosten aktuell herausfordernd ist, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Dienstag betonte.

„Der heimische Tourismus sorgt für regionale Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Wohlstand“, so Mikl-Leitner. Außerdem sei er eine „wichtige Stütze in Zeiten eines aktuell schwächelnden Wirtschaftswachstums“, wie in einem kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht der Statistik Austria betont wurde.