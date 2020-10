„Tour de Kuh“

„Ich sehe mich weniger als Landwirt oder Züchter, ich mache ein Genussmittel“, sagt Gerhard Zadrobilek. Die Rede ist dabei von Rindfleisch, aber von besonderem Rindfleisch. Kobe-Beef nennt es sich und Zadrobilek brachte den elitären Genuss als Erster nach Österreich. Den Genuss darf man sich auch etwas kosten lassen: Beim Filet wohlfeile 260 Euro pro Kilogramm.

Mitten im Wienerwald, in Laab im Walde (Bezirk Mödling) grasen in ländlicher Idylle friedlich Rinder. Sie sind schwarz und etwas kleiner als „normal“, unterscheiden sich auf den ersten Blick aber nicht von herkömmlichen „Rindviechern“. Doch die Tiere sind etwas Besonderes. Sie heißen Wagyu und stammen ursprünglich aus Japan. Nach Österreich gebracht hat sie Gerhard Zadrobilek.

Restaurantbetreiber Peter Rössler vom Livingstone in Wien hat dem Ex-Radprofi vor 15 Jahren die Idee schmackhaft gemacht. „Er hat mir von dem Fleisch vorgeschwärmt und ich dachte mir, da ist was dran“, erinnert sich Zadrobilek. Als Nebenerwerbslandwirt züchtete er bereits seit einigen Jahren schottische Hochlandrinder. In seiner Zeit als Sportler hatte ihn der Ehrgeiz, als Erster über die Ziellinie zu fahren, zu tollen Erfolgen geführt, nun setzte sich die Idee im Kopf fest, der Erste zu sein, der diese Rasse aus Japan in Österreich züchtet.