Toter Rekrut: Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen wieder auf

"Noch offene Fragen"

Die Staatsanwaltschaft Krems hatte nach Abschluss der Ermittlungen im Sommer einen Vorhabensbericht an das Justizministerium übermittelt, sagte Waidecker. Der Inhalt wurde nicht bekanntgegeben. Nach einer Prüfung "gibt es noch offene Fragen", sagte Ratz am Donnerstag. Nach Einholung des Ergänzungsgutachtens wird erneut ein Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft an das Justizministerium übermittelt, der geprüft wird. Wie lange dies dauert, ließe sich nicht abschätzen, hieß es.