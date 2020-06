Tote und Regenrekord im Katastrophen-Juli

In Pöchlarn ist am Sonntag das Unglück beim Mittelalterfestes das Stadtgespräch. Die Menschen sind schockiert, einige Schaulustige haben sich vor dem Schlosspark eingefunden. Dass von vielen Seiten schon wieder ein "Schuldiger" gesucht wird, geht Festbesucherin Margit Macsek nicht ein. "Es ist so schnell gegangen. Es wäre unmöglich gewesen, das Gelände zu evakuieren."

Auch am Unglücksort ist die Stimmung gedrückt. Die letzten Standler sind mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Über das Unglück will kaum jemand sprechen. Nur so viel: "Die Mittelalter-Gemeinde ist zutiefst traurig."

Vorwürfe, wonach der Veranstalter möglicherweise zu spät auf das Unwetter reagiert habe, will dort niemand gelten lassen. Gregor Fellner war am Fest mit einem Buchstand vertreten: "Damit konnte man einfach nicht rechnen." Und: "Es gab eine Unwetterwarnung von Seiten des Veranstalters. Der Marktsprecher hat sie durchgesagt. Wir haben dann alle gepackt, aber auf einmal ist der Sturm gekommen." Die Einsatzkräfte haben laut Fellner "vorbildlich" reagiert: "Sie waren sofort da."

Anton Tiefenbacher von der Polizei in Pöchlarn spricht von einem "sehr kurzen Zeitfenster", das den Besuchern zur Flucht vor dem Unwetter blieb. "Auch die Stärke des Gewitters war sehr heftig und nicht üblich für diese Gegend", sagt Tiefenbacher.

Ein Bericht an die Staatsanwaltschaft wurde bereits versandt. Der Schlosspark war am Sonntag abgeriegelt. Wie lange die Sperre bestehen bleibt, ist noch nicht abzusehen: "Das ist ein Tatort. Die Sperre wird von der Staatsanwaltschaft aufgehoben", sagt Tiefenbacher.

Lob gibt es für das Notquartier samt Verpflegung und Betreuung. Das hätte, so Marktstandler Fellner, "nicht besser sein können". Laut Bürgermeister Alfred Bergner haben etwa 100 Standler die Notschlafstelle in Anspruch genommen. Am Sonntag wurden sie von ihm zum Frühstück eingeladen.