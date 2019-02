Tote Jugendliche in NÖ: Verdächtiger laut Gutachten 19 Jahre alt

Mit Blättern und Ästen bedeckt

Dem in Untersuchungshaft sitzenden Syrer wird angelastet, eine 16-Jährige in Wiener Neustadt getötet und in einem Park mit Blättern und Ästen bedeckt zu haben. In einem von der Polizei aufgenommenen Protokoll hat der Verdächtige laut Staatsanwaltschaft die Tat eingeräumt, ohne Verteidiger danach aber nichts mehr gesagt und schließlich die Unterschrift verweigert.