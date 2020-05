Top-Forscher für Krebszentrum

Ein Teilchenbeschleuniger ist ja kein trivialer Apparat", sagt der Rektor der Technischen Universität Wien Peter Skalicky. Das Herzstück von MedAustron in Wiener Neustadt wird eine solche Maschine sein. Es braucht daher hochqualifiziertes Personal, um sie zu betreiben. Das Zentrum für Ionentherapie zur Behandlung und Forschung - die Hoffnung vieler Krebspatienten - wird genau das bekommen, wenn es fertig gebaut ist.



Landeshauptmann Erwin Pröll und Rektor Skalicky haben zwei Professuren in St. Pölten vertraglich besiegelt: eine für Medizinische Strahlenphysik und eine für Beschleunigungsphysik. "Wir holen mit der TU Wien eine anerkannte Wissenschaftsinstitution", erklärt Pröll. Die Kosten der Professuren teilen sich Land und Uni. Eine kommt auf 400.000 Euro pro Jahr.



Die Wissenschaftler sollen Leitungsfunktionen in der Errichtungs- und Betriebsgesellschaft MedAustron übernehmen. Sie werden das Projekt nicht nur am Laufen halten, sondern sollen es technisch weiter entwickeln. Geforscht werden soll in der Nacht- nach Ende der jeweiligen Patientenbehandlungen. Für die Universität sei das Projekt eine "höchst willkommene Herausforderung", sagt der Rektor. Die Jobs werden international ausgeschrieben. "Wir holen die besten Köpfe." Es gebe Experten auf diesem Gebiet, "die sich hoffentlich bewerben werden", hofft Skalicky.