Tonkünstler begeistern Publikum in der Elbphilharmonie

Am 16. August wird das Europäische-Unions-Jugendorchester, das einen Sitz in Grafenegg hat, in der großen Konzerthalle auftreten. Man hoffe auch künftig auf einen guten kulturellen Austausch. "Ich glaube die Elbphilharmonie hat bewiesen, welches internationale Interesse durch Kultur geweckt werden kann. Und das ist auch Niederösterreich gelungen", so Eichtinger. St. Pölten möchte sich als europäische Kulturhauptstadt 2024 bewerben.

Applaus von allen Seiten

Standing Ovations, Bravo-Rufe, Pfiffe und minutenlangen Applaus spenden die Zuhörer den niederösterreichischen Tonkünstlern nach ihrem Auftritt. Wie gewohnt nimmt das Orchester den Jubel in Richtung des Dirigenten gerichtet entgegen. Nach einigen Minuten drehen sich die Musiker wider der Gewohnheit schließlich in alle Richtungen, um in alle Gesichter des Abends zu blicken.