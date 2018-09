Schwerer Verkehrsunfall auf A1: Ein Toter, ein Vermisster

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten ist es am Sonntagmorgen auf der A1 in Fahrtrichtung Wien gekommen. Im Streckenbereich zwischen Amstetten-West und Amstetten-Ost geriet bei einem Auffahrunfall ein Kleintransporter zwischen einen Lkw-Zug und einen Klein-Lkw. Die drei Personen, die sich in dem Fahrzeug befanden, wurden eingeklemmt und mussten mit der Bergeschere befreit werden.

Für einen Betroffenen kam jede ärztliche Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Einer der beiden Schwerverletzten wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Krankenhaus Linz geflogen, berichtete der ÖAMTC am Sonntag der APA.