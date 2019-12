Tödlicher Unfall mit Fahrradanhänger: Mutter steht heute vor Gericht

Am Landesgericht Korneuburg hat am Montagvormittag der Prozess um einen Unfall mit zwei toten Mädchen in einem an ein Elektrofahrrad gekoppelten Anhänger in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) begonnen. Der Pkw-Lenker, der mit seinem Auto gegen das Gespann gekracht war, und die Bikerin und Mutter der Kinder (knapp zwei und vier Jahre alt) mussten sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Der folgenschwere Verkehrsunfall hatte sich am Abend des 4. August auf der B19 ereignet. Der 60-jährige Wiener Autofahrer übersah die Fahrradfahrerin und erfasste das Gespann „bei fortgeschrittener Dunkelheit“ auf einem geraden Straßenabschnitt im Freilandgebiet, wie der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsvortrag festhielt.

Die knapp Zweijährige starb an Ort und Stelle, ihre ältere Schwester erlag im Wiener SMZ Ost-Donauspital den Verletzungen. Da die Mutter ebenfalls Blessuren davontrug, musste sich der 60-Jährige auch wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verantworten.