Todessturz bei Heiligenstein-Warte

„Ein unglaubliches Pech. Er ist genau auf die Feuerpfanne gestürzt. Überall rundherum sind Sträucher, durch die ein Aufprall gedämpft worden wäre. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Wir haben ihn eine halbe Stunde lang reanimiert, aber es hat nichts mehr genützt", berichtet Völker, der den Kollegen seit Jahrzehnten kennt und häufig mit ihm zusammengearbeitet hat.

Die beiden selbstständigen Handwerker sollten im Auftrag des Langenloiser Touristenclubs das Blechdach der bekannten Aussichtswarte – sie krönt die bekannteste Langenloiser Weinlage – streichen.„Es hat schon zu rosten begonnen", bestätigt Vereinsobmann Franz Lehner.

Zum Einrichten der Baustelle versuchte Fuchs den passenden Platz für einen gemieteten Hubsteiger zu finden. Dabei gruben sich die Räder des mehrere Tonnen schweren Geräts in den Boden und es blieb stecken. So rief man einen bekannten Winzer zu Hilfe. Der hängte das Gerät an seinen Traktor, um es ein Stück weiter zu ziehen. „Fuchs hat den Kranarm zur Seite geschwenkt, weil er das Manöver mit einer Verlagerung des Schwerpunktes unterstützen wollte und Bäumen ausweichen musste. Dabei hat er die Hebelwirkung unterschätzt", berichtet Völker. Das Gerät kippte und blieb in Schräglage an Bäumen hängen. Dabei wurde Fuchs aus dem Korb geschleudert.