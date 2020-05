Tod am Mont Blanc: Bergführer wehrt sich

Ich trage die Bilder des Absturzes und den Hermann sicher ein Leben lang in mir, aber ich würde in einer vergleichbaren Situation wieder so handeln", sagt der 38-jährige Tiroler vor Prozessbeginn. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, nicht ausreichend für die Sicherheit seines Kunden gesorgt zu haben. Der Niederösterreicher sei nicht angeseilt gewesen und die Tour hätte nur mit zwei Gästen gemacht werden dürfen. Der Angeklagte weist jede Schuld von sich. "Es tut mir menschlich furchtbar leid, aber als Bergführer habe ich keine groben Fehler gemacht."