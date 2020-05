Tipps für den Wettkampftag

Essen Sie in den letzten Tagen betont kohlenhydratreich (Reis, Erdäpfel, Nudeln, Knödel oder Nockerl). Fette Soße meiden.



Trinken Sie, auch wenn Sie keinen Durst haben!



Bewegen Sie sich am Tag vor dem Rennen und wundern Sie sich nicht, wenn Sie sich dabei nicht wirklich gut fühlen. Mit dem Startschuss wird alles ganz anders.



Überprüfen sie Ihre Lauf-Ausrüstung vor dem Wegfahren (Schuhbänder, Lieblingshose, Lauf-Shirt).



Laufen Sie nicht mit den neuen Sponsorschuhen sondern mit den für Sie gewohnten Trainingsschuhen.



Startnummer nicht vergessen! Montieren Sie diese bereits zu Hause auf Ihr Lauf-Shirt. Bei großer Hitze kann man kleine Löcher in die Startnummer stanzen, um eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen - der Strichcode sollte dabei natürlich unbeschädigt bleiben.



Vor dem Start früh genug aufstehen um Zeit für alle persönlichen Notwendigkeiten zu haben.