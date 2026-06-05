Ein Tag, zehn Tänze: Paar aus NÖ greift nach dem EM-Titel

Wettkampfsituationen sind für Tim Grabenwöger längst Routine. Der Turniertänzer aus dem Bezirk Wiener Neustadt zählt zu den besten Österreichs, durfte sich bereits in mehreren Disziplinen Staatsmeister nennen und erreichte auch bei internationalen Bewerben mehrfach Spitzenplatzierungen. Entsprechend gelassen blickt der 25‑Jährige auf die bevorstehende Europameisterschaft in der Slowakei: "Mittlerweile bin ich nicht mehr aufgeregt."

Der Weg in den Tanzsport begann für Grabenwöger gewissermaßen mit seinem Bruder. Als dieser eine Tanzschule besuchte, durfte der damals noch sehr junge Tim ihn begleiten. "Ich hatte nichts zu tun, also habe ich zugesehen – und irgendwann begonnen, selbst Schritte auszuprobieren", erinnert er sich. Aus dem interessierten Beobachten wurde rasch eigene Begeisterung, wenig später folgte der Beitritt zu einem Tanzsportklub. Damit war der Grundstein für seine Karriere gelegt. Von Walzer bis Jive Heute tanzt Grabenwöger alle drei Disziplinen: Standard, Latein und Kombination – auch „Zehn Tänze“ genannt. Letztere vereint alle klassischen Turniertänze in einem Wettbewerb: Wiener Walzer, Langsamer Walzer, Tango, Slowfox und Quickstep sowie Rumba, Cha-Cha-Cha, Samba, Paso Doble und Jive.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © zVg Seit dem Vorjahr tanzen Tim Grabenwöger und Arina Molochnikova zusammen.

Warum er sich auf keine einzelne Disziplin festlegen möchte? "Weil es cool ist – und weil ich es kann", sagt Grabenwöger. Sowohl Standard- als auch Lateintänze seien technisch äußerst anspruchsvoll und zugleich sehr schön. Einen klaren Schwerpunkt setzen will der Niederösterreicher daher noch nicht. Früher waren es vor allem die Freude an der Bewegung, die Musik und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Community, die den Profisportler für das Tanzen begeisterten. Heute stehen für ihn zunehmend die künstlerischen Aspekte im Vordergrund: „Diese Kommunikation zwischen dem Paar und dem Publikum.“ Für den Tanzsport in Niederösterreich wünscht sich Grabenwöger mehr Aufmerksamkeit, aber auch mehr Nachwuchs: „Es gibt immer Wellen, in denen mehr oder weniger Kinder tanzen. Im Moment sind es leider weniger.“ Partnerwechsel Seit dem Vorjahr tanzt Grabenwöger mit Arina Molochnikova. Die 22‑Jährige ist ebenfalls mehrfach ausgezeichnet und war wiederholt kasachische Staatsmeisterin bei den Junioren. Zu ihren größten Erfolgen zählt der Weltmeistertitel in der Jugendklasse im Jahr 2022.