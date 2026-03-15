Ballkultur: Ein guter Wiener kann tanzen

Im festlichen Ambiente des Palais Ferstel feierten zahlreiche Besucherinnen und Besucher am 14. März den traditionellen Dorner Ball – heuer besonders glanzvoll, denn die Wiener Tanzschule Dorner begeht 2026 ihr 80-jähriges Bestehen. Die prunkvollen Säle und der Arkadenhof boten den stilvollen Rahmen für eine rauschende Ballnacht. Den glamourösen Auftakt bildete die feierliche Eröffnung mit den Debütantinnen und Debütanten – Schülerinnen und Schüler der Tanzschule Dorner. Gleich danach hieß es „Alles Walzer!“, und das Parkett füllte sich rasch mit tanzfreudigen Paaren. Live-Musik mit klassischen Standard- und Lateintänzen, beschwingter Swing und Boogie sowie DJ-Beats sorgten bis in die frühen Morgenstunden für abwechslungsreiche Stimmung. Zwischendurch luden Sektbar, Cocktailbar und das Ballrestaurant im Café Central zu genussvollen Pausen ein, während die traditionelle Mitternachtsquadrille das Publikum gemeinsam aufs Parkett brachte.

Tanzkurse Wer an diesem Abend Lust bekommen hat, selbst öfter zu tanzen, findet in der Tanzschule Dorner (Favoritenstraße 20 im 4. Bezirk, vis-à-vis vom Theresianum, U1-Station Taubstummengasse) ein vielseitiges Angebot. Seit Jahrzehnten zählt sie zu den bekannten Wiener Adressen für Tanzunterricht –mit Kursen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das Programm reicht von klassischen Standardtänzen wie Wiener Walzer, Foxtrott oder Langsamer Walzer über Lateinamerikanische Tänze wie Cha-Cha- Cha, Rumba oder Jive bis zu beliebten modernen Stilen wie Discofox oder West Coast Swing. Auch Line Dance, Hip-Hop, Breakdance oder Ballett stehen auf dem Stundenplan. Ein engagiertes Team diplomierter Tanzmeisterinnen und Tanzmeister begleitet die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer vom ersten Schritt bis zum fortgeschrittenen Niveau. Ob Paar- oder Singlekurs, Angebote für Jugendliche, Studierende oder Senioren: Für jedes Alter und jedes Level gibt es passende Möglichkeiten. Perfektionsabende bieten zudem die Gelegenheit, das Gelernte regelmäßig zu üben. Auch Privatstunden – etwa für Hochzeitspaare – sind möglich.

Gewinnspiel Gewinnen Sie Tickets! Der KURIER verlost 2 x 1 Monat „All you can Dance“ im Dorner Club der Tanzschule Dorner für jeweils 2 Personen (Start frei wählbar im April, Mai oder Juni 2026). Jetzt bis 27.03.2026 mitspielen unter: KURIER.at/gewinnspiele – Teilnahmebedingungen & Infos finden Sie ebendort.