Pappano im Musikverein: Hollywood-Tanz und russisches Aufbegehren

Als Operndirigent demonstrierte der Brite Sir Antonio Pappano, mit welcher Intensität und Passion er seine Kunst zu gestalten auslebt. Das ließ er auch am ersten Abend seines zweitteiligen Gastspiels im Musikverein mit dem London Symphony Orchestra erleben, dem der ehemalige Musikdirektor der Covent Garden Opera seit der Spielzeit 2024/25 vorsteht.

Mit dem irisierenden Klanggemälde „Persephone“ von Imogen Holst, Tochter des Komponisten Gustav Holst, gab er einen meditativen Auftakt. Zum Ereignis ließ er mit der Geigerin Vilde Frang Erich Wolfgang Korngolds Violinkonzert in D-Dur werden. Diese Virtuosin hob sich von orchestralen Wogen mit ihren resoluten Strichen famos ab, agierte aber trotzdem harmonisch mit dem Kollektiv. Die technisch fordernden Passagen intonierte sie mit Leichtigkeit. Mit einem Höchstmaß an Kantabilität gab sie sich betörend der Poesie hin.