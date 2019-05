Tierschützer im Kriegsgebiet

„Nach der Flüchtlingskrise 2015 habe ich Deutschunterricht gegeben und Menschen, die nach Österreich gekommen sind, geholfen“, erzählt Marion Löcker, die den Tierschutzverein Robin Hood in St. Leonhard am Forst betreibt. „Da habe ich gemerkt, dass viele Kontakt zu Tieren suchen und ihre eigenen in ihrer Heimat zurückgelassen haben“, sagt Löcker. Aber nicht alle, viele haben sich mit ihnen auf die Flucht begeben – auch im eigenen Land. „Ich dachte mir, auch da bedarf es Hilfe für Mensch und Tier“, blickt sie zurück und so hat ihr Engagement im Irak begonnen. Über das Internet ist sie auf den kurdischen Tierarzt Sulaim Tameer Saed aufmerksam geworden, der sich in seiner Heimat im Nordirak für das Wohl von Tieren engagiert. 2016 ist die Mostviertlerin dann das erste Mal zu ihm in den Irak gereist – heuer im April das zweite Mal. Im Irak gibt es sehr viele Streuner. „Im Islam gelten Hunde eigentlich als unrein, aber das hat sich verändert. Viele füttern und streicheln die Tiere“, erzählt Marion Löcker von ihren Erlebnissen vor Ort. Beim Besuch eines Generals am Checkpointgelände fütterte sie gemeinsam mit schwer bewaffneten Soldaten Streunerhunde unweit des Mossuldamms.