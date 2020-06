Tierische Therapie im Strafvollzug

"So eine Dankbarkeit habe ich noch nie erlebt", sagt ein Häftling. Ein anderer ist froh, dass seine Kinder in der Schule erzählen können, dass der "Papa mit Tieren arbeitet". Das klingt besser, als dass er im Gefängnis ist. "Wenn einer Freigang hat und am Abend wieder reinkommt, will er sofort nach den Tieren schauen. Die Leute zeigen Begeisterung und müssen Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen. Das wollen wir erreichen", sagt ein Aufseher. Herbert und seine Kollegen vermitteln aber mehr.

"Die Tiere fordern Betreuung und ihr Futter ein und es ist ihnen egal, ob sie das von einem Vorbestraften bekommen. Die Leute bekommen auch etwas zurück. Nämlich die Anerkennung und Zuneigung der Tiere", sagt Steinacher. Weil fast alle Insassen aus zerrütteten oder praktisch nicht existenten Familienverhältnissen kommen, ist das eine völlig neue Erfahrung. "Wir wollen den Leuten Leben lernen. Und der Umgang mit den Tieren ist eine gute Therapie", ist Steinacher überzeugt.