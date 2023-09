Tiere gehortet: 43 Katzen aus Wohnung in Neunkirchen befreit

Ein besonders schwerer Fall von Animal Hording beschäftigt derzeit die Behörden im Bezirk Neunkirchen. Nach einen anonymen Hinweis wurden in der Wohnung eines Paares in Neunkirchen 43 Katzen sowie ein Hund in teils verwahrlostem Zustand entdeckt.

Die Tiere wurden dem Paar behördlich abgenommen. Den Tierschutzverein Schwarzatal, wo ein Teil der Katzen derzeit untergebracht sind, stellt der Fall vor eine besondere Herausforderung, erklärt die Leiterin Elisabeth Platzky.

Wie die NÖN in ihrer Online-Ausgabe berichten, wurden die "verwilderten" Tiere am Dienstag in der Wohnung eines Hauses in der Neunkirchner Innenstadt entdeckt. Ein älteres Paar soll mit der Betreuung der Katzen völlig überfordert gewesen sein.