Wenn erdrückende Tierliebe ganz viel Leid schafft

Weil die Tür und das Fenster des „Vogelzimmers“ verschlossen waren, erlosch das Feuer wegen Sauerstoffmangels von selbst. Dadurch erstickten aber auch die Vögel. Das muss ein sehr qualvoller Tod gewesen sein.

Ich bin grantig auf Menschen, die 150 Vögel in einem Zimmer halten, auch wenn ich rational weiß, dass es sich um eine Krankheit handelt. Es ist erstaunlich, dass es so weit kommen kann, aber auch das ist Teil des Krankheitsbildes: Verstecken, bluffen, in die Irre führen.

Wer einen Verdacht auf Animal Hoarding hegt, sollte die Tierschutzombudsstelle des Bundeslandes oder eine lokale Tierschutzorganisation verständigen.