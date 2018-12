Tickets für Landesausstellung 2019 als Weihnachtsgeschenk

Noch drei Monate, dann startet in Wiener Neustadt die Niederösterreichische Landesausstellung 2019 "Welt in Bewegung". Wenn sich von 30. März bis 10. November 2019 die Tore in den Kasematten, dem Museum St. Peter an der Sperr sowie den Kooperationspartnern Theresianische Militärakademie, Neukloster und dem Schaukraftwerk öffnen, werden einige hunderttausend Besucher in der Stadt und der Region erwartet.

Für Frühentschlossene hat die Stadt noch rechtzeitig vor Weohnachten die Möglichkeit geschaffen, Tickets für die Landesausstellung zu kaufen und als Weihnachtsgeschenk unter den Christbaum zu legen. Die Eintritts- und Führungskarten können auch gemütlich von zu Hause aus über den Online-Shop www.noe-landesausstellung.at/de/online-shop reserviert und ausgedruckt werden.

"Eine passende Gelegenheit für alle, die noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für ihre Liebsten suchen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Kinder bis sechs jahre haben freien Eintritt. Tickets für Erwachsene gibt es für elf Euro, Jugendliche bis 18 zahlen 3,50 Euro. Außerdem gibt es Familientickets und Ermäßigungen für Gruppen und Schulklassen.

Alle weiteren Infos zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2019 gibt es online unter: www.noe-landesausstellung.at