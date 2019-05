Thermenregion: Fünf Tage im Zeichen des Weins

Lukullisch geht es bei der Gourmet-Tour am 21. Juni weiter. Der kulinarische Streifzug durch die Thermenregion (199 €) beginnt um 18 Uhr mit einem Aperitif in der Sommerlounge des Casino Baden. Danach geht es mit einer Limousine nach Tribuswinkel zu einer kalten Vorspeise am Weingut von Leo Aumann, weiter zu einer warmen Vorspeise am Tattendorfer Bio-Weingut Johanneshof Reinisch sowie schließlich zur Hauptspeise bei Christian Fischer in Sooß. Am Ende der Gourmet-Tour wartet im Cuisino des Casino Baden eine Nachspeise mit Süßweinbegleitung. In der sky53 Summerlounge in der Blauen Lagune findet zudem das Jungwinzer-Clubbing statt (15 €).

Der Höhepunkt des Weinfestivals Thermenregion folgt am 22. Juni mit der „Wein im Park“-Verkostung. Im Casino Baden sowie im Kurpark präsentieren 55 Winzer von 15 bis 20 Uhr 275 Weine. Absolutes Highlight des Events ist die Prämierung der „Best of Thermenregion“-Sortensieger. 1.000 eingereichte Weinproben wurden dafür bewertet. Die Sieger aus 21 Kategorien können an einer eigenen Bar degustiert werden. (VVK: 22 €).

Ein Winzerfrühstück am 23. Juni rundet das Programm schließlich ab.

Infos und Tickets: www.weinfestival.at