Das „Thermenregion DAC Weingut des Jahres“ kommt aus Teesdorf

Zum zweiten Mal wurde heuer das „Thermenregion DAC Weingut des Jahres“ gekürt. Und wie schon bei der Premiere im Vorjahr ging die regionale Auszeichnung an das Bio-Weingut Frühwirth aus Teesdorf (Bezirk Baden), das sich über insgesamt sechs prämierte Weine bei der Thermenregion DAC Trophy freuen darf. „Der Titel wird jedes Jahr von der Verkostungsjury an das Weingut mit den meisten höchstbewerteten Weinen vergeben“, informiert Katharina Wöhrleitner, Geschäftsführerin des Weinforums Thermenregion.

Winzer Hans Frühwirth sieht die Ehrung als „großartige Bestätigung unserer Arbeit in den Weinbergen sowie im Keller“. Und er betont: „Ein zentrales Element unserer Philosophie ist der Mut zu Fehlern. In den letzten zehn Jahren haben wir sehr viel ausprobiert und dabei auch einige Fehler gemacht. Aber genau daraus haben wir gelernt und uns jedes Jahr weiterentwickelt.“ Heuriger und Vinothek Das Bio-Weingut bewirtschaftet rund 20 Hektar im Steinfeld der Thermenregion. Der Schwerpunkt liegt auf Rotweinen und auf gebietstypischen Sorten. Zum Weingut gehört auch der beliebte Heurigen der Familie Frühwirth sowie eine eigene Vinothek zum Verkosten und Einkaufen.