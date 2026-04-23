32 Badener Haushalte verzichten vier Wochen lang aufs Auto

Es ist ein Experiment, das Vorbildcharakter haben soll. 32 Haushalte in der Stadt Baden wollen vier Wochen lang gänzlich auf ihr Auto, bzw. ihre Autos verzichten. Von der Stadt werden sie bei der Herausforderung unterstützt. Ab 26. Mai wird es für die Teilnehmer ernst: ab dann setzen sie stattdessen ausschließlich auf öffentliche Verkehrsmittel und das Angebot von "Baden Mobil" mit seinen Sharing-Diensten von Fahrrädern über E-Autos bis zu E-Scootern.

Dafür wird ihnen ein "Mobilitätsbudget" zur Verfügung gestellt, das flexibel genutzt werden kann. Außerdem als Planungswerkzeug die "Wegfinder"-App: Sie ermöglicht es, Routen festzulegen, Fahrzeuge zu buchen und die weiteren Angebote möglichst rasch und einfach zu nutzen. Viele Interessenten Die Auftaktveranstaltung zur Aktion fand nun im Sitzungssaal des Badener Rathauses statt. Und schon während der Bewerbungsphase zur „Wegfinder Mobility Challenge“ zeigte sich: Das Interesse ist groß.