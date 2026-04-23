Lkw krachte in Pernitz gegen Zug: Lenker verletzt
Lastwagen wurde bei Kollision mit der Gutensteinerbahn schwer beschädigt. Drei Feuerwehren mussten zur Bergung ausrücken.
Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigte die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen in Pernitz. Kurz nach 6 Uhr krachte ein Lkw im Raimundviertel gegen einen Triebwagen der Gutensteinerbahn.
Die genaue Ursache der Kollision ist noch unbekannt, der Lkw-Lenker dürfte den Zug übersehen haben. Er musste verletzt vom Roten Kreuz Pernitz versorgt werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Gutenstein übernahm die Bergung gemeinsam mit den Kameraden aus Pernitz und Oed. Zunächst musste dazu an der Einsatzstelle der Strom an der Signalanlage abgeschaltet werden.
Der verunfallte Lkw wurde anschließend gemeinsam geborgen und gesichert abgestellt.
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