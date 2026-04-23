Lkw krachte in Pernitz gegen Zug: Lenker verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigte die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen in Pernitz. Kurz nach 6 Uhr krachte ein Lkw im Raimundviertel gegen einen Triebwagen der Gutensteinerbahn.

Die genaue Ursache der Kollision ist noch unbekannt, der Lkw-Lenker dürfte den Zug übersehen haben. Er musste verletzt vom Roten Kreuz Pernitz versorgt werden.