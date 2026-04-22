Amoklauf an Schule angedroht: 14-Jähriger in NÖ festgenommen

Wegen eines angekündigten Amoklaufs an einer Schule im Piestingtal ist am Montag im Bezirk Wiener Neustadt ein erst 14-jähriger Schüler von Polizeikräften festgenommen worden. Wie Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, gegenüber dem KURIER bestätigt, wurde der Schüler in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Bei einer freiwilligen Nachschau an der Wohnadresse der Eltern des 14-Jährigen wurden Waffen sichergestellt.

Schreckschusswaffen Der Jugendliche soll während eines Videospiels in einem Chat einen Amoklauf an seiner Schule in Pernitz angekündigt haben. Ein Spielteilnehmer erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, bestätigt Habitzl. Der 14-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Es sollen schriftliche Unterlagen mit Details zu der geplanten Tat bei ihm gefunden worden sein. Laut Kronenzeitung gab es eine Art "Todesliste". Bei den sichergestellten Waffen handelt es sich laut Staatsanwalt um Schreckschusspistolen.