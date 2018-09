Therapiehof Regenbogental: Platz für Trauer und Träume

2009 gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann, einem Kinderarzt, den Verein „Regenbogental“. Man will nicht nur den Kranken selbst helfen. „Ein schwer krankes Kind wir zum ständigen Mittelpunkt. Da ist es auch wichtig, die Geschwister wahrzunehmen. Nicht Krankheit und Einschränkungen sollen im Vordergrund stehen, sondern die Wünsche und Träume der Kinder“, sagt Weiss-Beck. „Gestartet haben wir mit einem einzigen Pferd. Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet“, erzählt sie. Und die Nachfrage war groß. So groß, dass man nach vier Jahren von Baden nach Leobersdorf übersiedelte, wo ein alter Vierkanthof gepachtet und mithilfe vieler ehrenamtlicher Hände renoviert wurde.

Heute sind beim Verein 14 menschliche Therapeuten und Pädagogen tätig sowie viele tierische Therapeuten: Pferde, Lamas, Hunde, Kaninchen. „Das Tier weiß nichts von der Krankheit und wertet nicht. Schon das bloße Getragenwerden kann hilfreich sein“, erklärt Weiss-Beck.