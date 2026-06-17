Kunst im Foyer: Stadttheater wird schon beim Eingang zur Bühne

Werner Trenker hat sich seit 15 Jahren der Kunst verschrieben. Der Unternehmer aus Wiener Neustadt sammelt seit 15 Jahren österreichische Gegenwartskunst und verleiht die Werke an Museen. Diese Woche präsentierten das Wiener Neustädter Stadttheater und Trenker nicht nur eine neue Dauerausstellung mit großformatigen Bildern des Künstlers Hannes Mlenek im Theaterfoyer.

Der Aktionist zeigte auf der Bühne eine Live-Malperformance zum Opernklassiker „O Fortuna“. Ein Podiumsgespräch mit der Geschäftsführerin des Stadttheaters, Maria Großbauer, Werner Trenker, Barbara Steininger-Wetzlmair, Leiterin der Galerie Schloss Parz, und Opernsänger Rafael Fingerlos rundete den Abend ab.

Mlenek ist ebenfalls ein Kind Wiener Neustadts, 1949 wurde er hier geboren. „Er malt nicht – er denkt laut, mit dem ganzen Körper. Dass wir diese Energie jetzt dauerhaft ins Foyer des Stadttheaters bringen dürfen, freut mich ganz besonders. Kunst gehört nicht nur in Museen, sondern überall hin, wo Menschen zusammenkommen – und genau das ist das Stadttheater Wiener Neustadt“, erklärt Kunstsammler Trenker.