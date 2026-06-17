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Wiener Neustadt

Kunst im Foyer: Stadttheater wird schon beim Eingang zur Bühne

Dauerausstellung und Bühnenshow von Maler Hannes Mlenek im Wiener Neustädter Stadttheater. Die Werke stammen aus der Sammlung Werner Trenker.
17.06.2026, 18:10

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Live-Performance von Künstler Hannes Mlenek im Wiener Neustädter Stadttheater.

Werner Trenker hat sich seit 15 Jahren der Kunst verschrieben. Der Unternehmer aus Wiener Neustadt sammelt seit 15 Jahren österreichische Gegenwartskunst und verleiht die Werke an Museen. Diese Woche präsentierten das Wiener Neustädter Stadttheater und Trenker nicht nur eine neue Dauerausstellung mit großformatigen Bildern des Künstlers Hannes Mlenek im Theaterfoyer.

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Werner Trenker, Klaus Schneeberger, Sonja Zsolnai-Kasztler, Maria Großbauer und Künstler Hannes Mlenek.

Werner Trenker, Klaus Schneeberger, Sonja Zsolnai-Kasztler, Maria Großbauer und Künstler Hannes Mlenek.

Der Aktionist zeigte auf der Bühne eine Live-Malperformance zum Opernklassiker „O Fortuna“. Ein Podiumsgespräch mit der Geschäftsführerin des Stadttheaters, Maria Großbauer, Werner Trenker, Barbara Steininger-Wetzlmair, Leiterin der Galerie Schloss Parz, und Opernsänger Rafael Fingerlos rundete den Abend ab.

Mlenek ist ebenfalls ein Kind Wiener Neustadts, 1949 wurde er hier geboren. „Er malt nicht – er denkt laut, mit dem ganzen Körper. Dass wir diese Energie jetzt dauerhaft ins Foyer des Stadttheaters bringen dürfen, freut mich ganz besonders. Kunst gehört nicht nur in Museen, sondern überall hin, wo Menschen zusammenkommen – und genau das ist das Stadttheater Wiener Neustadt“, erklärt Kunstsammler Trenker.

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Nitsch, Rainer und andere

Mit „Kunst im Foyer“ habe man einen Ort geschaffen, der jeden Theaterbesuch mit einem bildnerisch-künstlerischen Erlebnis beginnen lässt. Die Sammlung Trenker umfasst Werke renommierter österreichischer Künstler wie Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Markus Prachensky und viele mehr.

Die Besucherränge waren zur Ausstellungseröffnung und Live-Performance gut besucht. Ehrengäste des Abends waren unter anderem Fate Velaj, albanischer Botschafter in Wien, Dompfarrer Toni Faber, Maria Patek, Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule und viele andere.

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