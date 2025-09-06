Sammler Werner Trenker: „Kunst ist eine nicht enden wollende Quelle für Gespräche“

Nein, ein Privatmuseum sei für ihn kein Thema, sagt Werner Trenker. Und seine Kunstwerke einem Museum zu überantworten, wie es der Mäzen Erwin Hauser zuletzt mit dem Linzer Lentos Museum tat? „Da bin ich noch nicht so weit.“

Dennoch ist der Unternehmer seit einiger Zeit immer wieder sichtbar aufgetreten – als Sammler, der Kunst nicht hortet, sondern zugänglich macht.

Nach einer Ausstellung von Hermann Nitsch 2023 ist Trenkers Kollektion nun einmal mehr im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt, der Heimatgemeinde des Sammlers, präsent: Bis 2. November bietet sich in der ehemaligen Kirche und in angrenzenden Räumen ein Überblick über das Werk von Markus Prachensky (1932 – 2011), einem der wichtigsten abstrakten Maler im Österreich der Nachkriegszeit. Brigitte Prachensky, die Witwe des Künstlers, ergänzte mit Leihgaben die – umfassenden – Bestände aus Trenkers eigener Sammlung.