40 Jahre tww: Ein Theater, das ein Glücksfall war und zur Lebensaufgabe wurde

Wer hat sich im tww, dem Theater in Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn), kennen und lieben gelernt und hat schließlich auch geheiratet? Und wie klingt die neue tww-Hymne? Fragen, die bei der 40-Jahr-Feier des Theaters Westliches Weinviertel (tww) beantwortet werden wird.

"Das Jubiläum ist gegen unseren eigenen Strom", scherzt Ursula Leitner, die für die künstlerische Leitung des Theaters verantwortlich ist. Denn wer das tww kennt, der weiß, dass bisher immer die "Unrunden", also 11, 22 und 33 Jahre, groß gefeiert wurden. Und heuer eben ein echter Runder. Jahrzehntelanges Engagement bleibt nicht verborgen "Das tww vermittelt ein positives Bild von Guntersdorf und das weit über die Grenzen hinaus", lobt Bürgermeister Roland Weber (ÖVP) die Institution, die sogar Zuseher aus Wien mit dem Zug aufs Land bringt. "Das ist nicht selbstverständlich", weiß der Gemeindechef, der das jahrzehntelange Engagement von Franziska Wohlmann-Pfeifer hervorhebt. "Sie könnte ihre Freizeit auch wo anders verbringen, aber sie tut etwas für die Allgemeinheit."

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Franziska Wohlmann-Pfeifer ist Intendantin und Gründerin des Theaters. "Ich hab" keinen Job in Wien gefunden und hab" mir gedacht, ich geh" einfach ein Jahr aufs Land", schildert die pensionierte Volksschullehrerin. "Aufs Land" war Sitzendorf. Aus dem einen Jahr wurde ihr ganzes Leben. Herumgetingelt und in Guntersdorf sesshaft geworden "Das tww war wirklich ein Glücksfall", schildert die Intendantin die Anfänge. Mit dem Räuberhauptmann Grasl hat alles begonnen. Noch ohne eigenes Theater natürlich. Ein Schwabe sah das Stück und holte das Ensemble nach Deutschland. "So sind wir herumgetingelt", sagt Wohlmann-Pfeifer. Nach ihrer Scheidung war die 75-Jährige auf der Suche nach einer Bleibe. Da fand sie das Haus samt Stadl in der Guntersdorfer Bahnstraße. "Ich ging hinten hinein und hab mir gedacht: Super, da mach ma ein Theater!", war es Liebe auf den ersten Blick.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Ursula Leitner (l.) ist die künstlerische Leiterin des Theaters in Guntersdorf. Franziska Wohlmann-Pfeifer ist Intendantin im tww.

"Es ging immer bergauf mit dem tww; ich hatte immer Glück - wahrscheinlich ist das auch meinem großen Maul zu verdanken", erzählt die Prinzipalin lachend, die weiß, wie sie ihre Anliegen durchsetzt. Auf und hinter der Bühne erfolgreich Das war wichtig, denn im tww gab"s im Laufe der Jahre den einen oder anderen Skandal, wenn sehr kritische Stücke aufgeführt wurden. Der größte Erfolg in den vergangenen vier Jahrzehnten? "Das war sicher Volpone mit mehr als 80 Vorstellungen", erinnert sich Wohlmann-Pfeifer an die Inszenierung im Jahr 1988, in der sie selbst mitspielte. Hinter der Bühne fühlt sie sich als Regisseurin übrigens genauso wohl.

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Leitner sammelte im tww ihre ersten Erfahrungen auf der großen Bühne. Sie sieht im tww großes Potenzial, es sei ein professionelles Haus, das anspruchsvolles Theater am Land biete. Videobotschaft von Kabarettisten zum 40er Was das Theater noch alles kann, wird bei der Jubiläumsfeier "40 Jahre tww - die Show" am 16. und 17. Mai gezeigt. Nicht nur die tww-Hymne wird uraufgeführt, auch der "Pensionsreform-Song", der es zum Protest-Songcontest geschafft hat, wird zu hören sein. "Immerhin haben den drei twwler produziert", ist die Intendantin stolz. Und: "Es wird Videobotschaften von den Kabarettisten geben, die bei uns schon aufgetreten sind. Das wird a nette G"schicht", ist Wohlmann-Pfeifer überzeugt.