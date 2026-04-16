Wie Guntersdorf spart: Wenn Betonieren zur Chefsache wird

"Nur reden ist zu wenig, man muss auch Taten setzen", sagt Roland Weber, ÖVP-Bürgermeister von Guntersdorf, mit Blick auf den Rechnungsabschluss 2025. Seine Kommune, die im Bezirk Hollabrunn liegt, hat einen Überschuss erwirtschaftet. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden, mussten die Guntersdorfer Mandatare keine Gebührenerhöhungen im Dezember beschließen.

Das Budget sei halbwegs stabil, wie Weber sagt: "Unsere freie Finanzspitze liegt bei etwa 560.000 Euro." Der Gemeindechef gibt aber zu: "In den nächsten Jahren werden wir uns mit Investitionen zurückhalten müssen." Ärztezentrum als Meilenstein Darum ist er froh, dass ein Meilenstein für die Kommune 2025 eröffnet werden konnte: Das Ärztezentrum am Kirchenplatz, das der Gemeinde etwa 2,2 Millionen gekostet hat, jetzt aber Einnahmen bringe und ein Mehrwert für die Bevölkerung sei.

Bürgermeister packt selbst an Wie sieht es in Guntersdorf aus, Taten zu setzen? "Mein Vizebürgermeister und ich sind mindestens drei Mal pro Woche auf der Gemeinde und setzen Dinge um." Weber, im Brotberuf Steuerberater und Landwirt, erledigt so viel wie möglich selbst. Verträge ackert er selbst durch - und verhandelt nach, wenn es sein muss. "So kann ich besser die Interessen der Gemeinden durchsetzen", betont Weber. Wer ihn kennt, der weiß, dass das für die wenigsten Vertragspartner ein Zuckerschlecken ist.

Aus dem Guntersdorfer Rechnungsabschluss Einnahmen der Gemeinde 2025: Grundsteuer: 146.097 Euro

Kommunalsteuer: 177.386 Euro

Hundeabgabe: 6.972 Euro

Gebrauchsabgabe: 25.582 Euro

Nebenansprüche: 3.327 Euro

Aufschließungsabgabe: 256.382 Euro

Mieteinnahmen Ordination: 38.700 Euro (in neun Monaten)

Ertragsanteile: 1.195.876 Euro

NÖKAS: 373.296 Euro

Sozialhilfeumlage: 226.423 Euro Investive Gebarung 2005: Restkosten Ordination: 55.648 Euro Ausgaben

Straßenbau: 314.661 Euro Ausgaben; 267.837 Euro Einnahmen durch Bedarfszuweisungen und Förderungen

Güterwege: 63.876 Euro Ausgaben; 9.000 Euro Einnahmen durch Förderungen

Baulandentwicklung: 66.231 Euro Ausgaben; 504.696 Euro Einnahmen durch den Verkauf von Flächen im Betriebsgebiet

Abwasserbeseitigungsanlage: 75.269 Euro Ausgaben

Wasserversorgungsanlage: 365.390 Euro Ausgaben; 20.030 Einnahmen (Kommunales Investitionsprogramm) Schuldenstand per 31. Dezember 2025: 2.971.381 Euro

Derzeit hat Guntersdorf nur einen Gemeindemitarbeiter, ein zweiter fehlt. "Da muss man eben selbst reinbeißen", schildert der Großnondorfer, dass er und sein Vize selbst zum Sträucher schneiden ausrücken oder Gemeindeflächen mähen. Bodenplatte betonieren? Kein Problem! Schneit es im Weinviertel doch einmal, dann übernimmt der Bürgermeister selbst die Schneeräumung. Als Guntersdorf vor einigen Jahren eine neue Aufbahrungshalle bekam, war er beim Betonieren der Bodenplatte mit der Landjugend ebenfalls im Einsatz. Das verbindet und spart der Gemeinde Geld.

"Wir haben die entsprechenden Gesetze bereits, man muss sie nur vollziehen." von Roland Weber Bürgermeister von Guntersdorf

Man könne natürlich Ziviltechniker für diverse Planungen beauftragen und Dienstleistungen extern vergeben. "Das kostet jedes Mal tausende Euro", weiß Weber. Als Beispiel nennt er die Kanalüberprüfung, die etwa alle zehn Jahre in der Gemeinde durchgeführt wird. "Die haben wir selbst gemacht. Das hat uns vielleicht 8.000 Euro gekostet; eingespielt haben wir damit sicher 50.000 Euro", sagt Weber. Manchmal wird's ungemütlich "Wir haben die entsprechenden Gesetze bereits, man muss sie nur vollziehen", ist der Gemeindechef überzeugt. Das sei natürlich mit unzähligen Diskussionen verbunden, die zeitweise den Unmut einiger Bürger nach sich ziehen. "Das ist nicht immer schön, wenn man diskutieren muss, warum zum Beispiel Bauschutt nicht einfach am Gehsteig gelagert werden darf", gibt Weber zu. Doch am Ende des Tages zahle es sich aus.