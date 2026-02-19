"Bring a senior": Alt und jung gehen ins Guntersdorfer Theater

"Wir kämpfen ums Publikum", sagt Ursula Leitner gerade heraus. Sie ist künstlerische Leiterin des Theaters Westliches Weinviertel, besser bekannt unter tww, in Guntersdorf. Das Theater im Bezirk Hollabrunn blickt auf eine Geschichte von vier Jahrzehnten zurück. Dieser Runde wird im Mai groß gefeiert.

Professionelles Theater am Land "Das hab' ich 40 Jahren so noch nicht erlebt", bestätigt Franziska Wohlmann-Pfeifer. Sie gründete das Theater vor vier Jahrzehnten und ist heute Intendantin. Leitner stand im tww bereits auf der Bühne, erstmals als "Fräulein Braun" im Jahr 2011, und führte später Regie. Seit 2023 ist sie künstlerische Leiterin. "Ich seh' so viel Potenzial im tww. Es ist ein professionelles Haus; ein anspruchsvolles Theater am Land. Die Leute sollen kommen und sich unsere Stücke anschauen", fordert Leitner auf.

Denn man müsse nicht nach Wien fahren, um niveauvolles Theater zu erleben. Von Wien nach Guntersdorf geht's mit der Nordwestbahn sogar ohne umsteigen. Vom Bahnhof sind es etwa 600 Meter bis zum tww. "Wir haben die Beginnzeiten unserer Stücke den Zug-Zeiten angepasst", erzählt Leitner, dass man keine Angst haben muss, nach einem Theaterausflug nach Guntersdorf den Zug zu verpassen. Gastro im tww als "cooler, sozialer Treffpunkt" Sogar ein gastronomisches Angebot gibt es im tww, vor und nach den Aufführungen werden die Zuseher bewirtet, ebenso in den Pausen. "Es ist ein cooler, sozialer Treffpunkt", findet Leitner. Sie spricht sich dafür aus, dass Kunst bezahlbar bleiben muss, damit sie für jeden zugänglich ist, aber: "Kunst muss auch bezahlt werden." Denn die Schauspieler, die am tww auftreten, sind professionell und müssen wie jeder andere Rechnungen bezahlen.

