Volksbühnen-Gastspiel am Landestheater NÖ: Sommernachtstraumdeutung für alle

Hat man wirklich gerade eben noch so Theater gespielt? Einen "Sommernachtstraum", ausgerechnet, dieses Populärste aller Theaterklischees, mit Wasserfall und Elfen? Die drei Figuren auf der Bühne des Landestheater Niederösterreich wissen es nicht so recht. Ja, kann sein, wenn, dann hat es sechs Stunden gedauert. Oder 24? Aber was zu sehen war? Wo das Drama war? Keiner weiß es mehr. Klar ist nur: Das Theater hat einen Knacks bekommen. Und alles andere auch. Und so trifft man sich vor dem Vorhang zur eineinhalbstündigen Gesamttherapiesitzung, zur Sommernachtstraumdeutung. Und nicht nur, aber gerade auch für all jene, die sich beim Wort "Postdramatik" denken, ab die Post, nach Hause, ist das Volksbühnen-Gastspiel von René Polleschs "Ich weiß nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis (Manzini-Studien)" (noch heute, Freitag) ein vifer, geistreicher Parforceritt durch die Bruchlinien, die sich allüberall aufgetan haben, eine Einladung, mit Therapiesprech und Theatergesten, mit unsinnigen Sprachvolten und sinnvoll Absurdem gegenzuhalten. Gegen alles.

Zu Beginn haben die drei noch so Shakespearetheaterzeug an, Raulederhosen, weite Blusen. Das ist natürlich gleich ein Witz von Pollesch (1962 - 2024), denn Martin Wuttke, Kathrin Angerer und Marie Rosa Tietjen sind, eh klar, heutige Figurenvorlagen, die vor dem Vorhang Schauspielende spielen, die vielleicht Shakespeare gespielt haben, aber ab jetzt uns alle spielen. Es beginnen in dem 2018 in Zürich uraufgeführten Stück sogleich die Pollesch'schen Sprachpirouetten: Schauspielerbefindlichkeiten, Kindheitstraumata, philosophische Schmähs, Sprachgewalt und verhuschte Achtsamkeitsmomente, all das hauen sich die drei um die Ohren. Angerer bringt sich hinter ein scheinungefährliches Äußeres in Stellung und zündet von dort aus die ärgsten Dinge.

Beständig drehen sich die Relationen, alles ist Behauptung, Beziehungen, das Missachtetwerden als Kind, das zum Knacks beigetragen hat, selbst das Aussehen: Wuttke tritt erst mit blonder Schönlingsperücke auf, und wenig später dann, immer wenn einer der Drei durch den geschlossenen Vorhang nach hinten auf die echte Bühne schaut, werden falsche Bärte, wilde Frisuren und ein dermaßen schräger Hut aufgeklebt und aufgesetzt, dass selbst die Pollesch'schen Auskennerfiguren ins Stottern kommen. Leben, Theater, Beziehungen, alles angeknackst. Und das Feuerzeug funktioniert auch nicht.

Immer wieder erklingt Eumir Deodatos "Also sprach Zarathustra"-Verjazzung.