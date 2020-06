Teure Strafen für Rauchen im Wald

Mit einem Hubschrauber des Innenministeriums wurde die Lage aus der Luft beurteilt. Die Einsatzleitung forderte alle verfügbaren Tanklöschfahrzeuge aus der Umgebung an. Für die Wasserversorgung wurde ein Pendelverkehr eingerichtet sowie hunderte Meter Schlauchleitungen verlegt.

Laut dem Polizei-Brandermittler dürfte das Feuer durch Fahrlässigkeit verursacht worden sein. Obwohl Hinweisschilder das Aufstellen von Kerzen verbieten, dürften in der Kapelle welche angezündet worden sein. Diese stecken die Andacht in Brand. Noch während des Löscheinsatzes gab es Donnerstagnachmittag erneut Großalarm im Bezirk Wiener Neustadt. Dieses Mal standen mehrere Hektar Wald in Lanzenkirchen in Flammen. Auf Grund der aktuellen Lage haben die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt und andere Behörden bereits früher als sonst "Waldbrand-Verordnungen" erlassen. Dabei wird das Rauchen und Entzünden von Feuer sowie das Wegwerfen von Zigaretten, Zündhölzern und Glasscherben untersagt. Verstöße werden mit einer Geldstrafe von bis zu 7270 Euro geahndet.

"Die Situation ist in allen Landesteilen gleich. In den vergangenen zwei Monaten sind lediglich 20 Prozent des sonst üblichen Niederschlags gefallen", schildert der Sprecher des nö. Landesfeuerwehrverbandes, Franz Resperger.

Im Vorjahr wurden in Niederösterreich 111 Wald- sowie 951 Wiesen- und Flurbrände registriert. "Das waren um 50 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Grund waren ebenfalls extreme Trockenperioden", erklärt Resperger.