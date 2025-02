Teure Ausbildung in NÖ: Politdebatte um neue Pflegekräfte aus Vietnam

150 Vietnamesen sollen ausgebildet werden, 41 waren beim Start an der IMC in Krems bereits mit dabei. „Ihr Engagement für diesen wichtigen Beruf und die interkulturelle Zusammenarbeit sind ein bedeutender Schritt für die Pflegebranche und unsere Gesellschaft“, betonte Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

„Es gibt in unserem Land genügend Menschen, die bereit wären, in der Pflege zu arbeiten – wenn die Bedingungen endlich fair wären. Niedrige Löhne, schlechte Arbeitszeiten und zu wenig Personal verschrecken viele Interessierte. Stattdessen setzt Schwarz-Blau auf Anwerbeprogramme im Ausland, die viel Geld kosten und die Probleme nicht lösen“, sagt SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich.

"Absolut widersinnig"

Kritik kommt auch von der Gewerkschaft Vida. „Es ist absolut widersinnig und teuer, unausgebildete Pflegekräfte aus Vietnam zu importieren, um sie hier auszubilden, während viele Menschen in Österreich selbst dringend auf Ausbildungschancen warten“, so Vorsitzender Roman Hebenstreit.

Seitens der Volkspartei verteidigt man das Vorhaben und übt Kritik an der SPÖ. „Sven Hergovich ist offensichtlich entgangen, dass wir in unserem Land einen akuten Notstand im Bereich der Pflegekräfte haben und wir den Personalbedarf allein in Österreich nicht decken können“, so NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner. Und weiter: „Es wäre für Hergovich an der Zeit, an Lösungen konstruktiv mitzuarbeiten, anstatt immer nur zu kritisieren.“

Stocker tritt ab

Nach dem Motto „Aller bunten Dinge sind drei“ wurde bei der konstituierenden Sitzung in Wiener Neustadt die dritte bunte Stadtregierung infolge angelobt. Eine wesentliche Änderung gibt es allerdings.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger muss auf seinen langjährigen Vize verzichten. Christian Stocker (ÖVP) hat nach den Gemeinderatswahlen sein Mandat zurückgelegt, er konzentriert sich ganz auf seine Rolle als Chef der Bundes-ÖVP. Der mögliche Kanzler-Kandidat bemüht sich um eine Regierungsbildung, in der Funktion als Vize folgte ihm Erika Buchinger nach.