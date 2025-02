Finanzaffäre an der HTL Mödling wird zu einem Politikum

Mit einer parlamentarischen Anfrage an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will Neos-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre Licht ins Dunkel rund um die dubiosen Vorgänge und die Pleite bringen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und das NÖ Landeskriminalamt ermitteln gegen den ehemaligen Obmann des CampusM wegen des Verdachts der Untreue.

So sollte der Neubau des CampusM in Mödling aussehen

Suche nach einer halben Million Euro

Wie vom KURIER berichtet, ist der Verein in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert – eine halbe Million Euro gelten als verschwunden. Bis Anfang April haben Masseverwalter Martin Beck und das Bildungsministerium eine Notlösung auf die Beine gestellt, die den Betrieb des ausgebuchten Schülerheims bis dahin sichert.

Durch die Übernahme von Betriebskosten und Sachleistungen wie den Reinigungsdienst sind die Einnahmen (500 Euro/mtl. pro Schüler) vorübergehend höher als die Fixkosten. Der Betrieb kann damit vorübergehend aufrecht erhalten werden, so Beck.

Wer wusste Bescheid?

"Alle Beteiligten arbeiten gut zusammen und ziehen an einem Strang, damit ein Fortbetrieb im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten möglich ist. Das ist nach derzeitigem Stand auch gelungen“, heißt es auf Anfrage des KURIER dazu aus dem Bildungsministerium (BMBWF). Man befinde sich in der Causa in laufender Abstimmung und im Gespräch mit der Bildungsdirektion NÖ. Diese habe "unmittelbar die Innenrevision des BMBWF und die Staatsanwaltschaft informiert“, so eine Sprecherin.