Pflege-Gipfel in NÖ: „Wir dürfen jetzt nicht das Tempo verlieren“

„Schnellere Verfahren“

Dass es ohne Fachkräfte aus dem Ausland in Österreich nicht geht, ist Teschl-Hofmeister und Hattmannsdorfer klar. Doch auch hier seien Verbesserungen dringend notwendig, vor allem wenn es um die Anerkennung von Berufen geht. Die Nostrifizierung, also die Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses als gleichwertig mit dem Abschluss eines österreichischen ordentlichen Studiums, nimmt in Österreich oftmals noch Jahre in Anspruch. „Diese Verfahren müssen beschleunigt werden. Außerdem braucht es endlich ein einheitliches System“, betont die ÖVP-Landesrätin.

Ihre Vorschläge wollen sie bei der Sozialreferenten-Konferenz diskutieren und dem zuständigen Minister Johannes Rauch von den Grünen dann auf den Tisch legen.

Johannes Weichhart