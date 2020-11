Teschl-Hofmeister: „Das Klassenkämpferische nervt mich“

Christiane Teschl- Hofmeister, ehemals ORF-Chefredakteurin, ist mittlerweile in der Politik fest verankert. Es ist eine steile Karriere in der Landespolitik. 2018 wurde sie von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) direkt vom ORF in die Landesregierung geholt.

Dann dauerte es mehrere Monate, bis Christiane Teschl-Hofmeister der ÖVP beitrat, und nun ist sie am Wochenende mit fast 99 Prozent der Delegiertenstimmen zur neuen Landesobfrau des NÖAAB gewählt worden – als erste Frau an der Spitze der ÖVP-Arbeitnehmervertretung.