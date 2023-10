Technisches Museum: "Innovation Corner NÖ" soll Start-ups stärken

Im Rahmen der Eröffnung des "Innovation Corner Niederösterreich", der ein Jahr lang Platz im Technischen Museum Wien finden soll, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Nur mit Wissenschaft und Forschung werden wir die Herausforderungen der Zukunft meistern können.“ Dazu brauche es vor allem drei Punkte: erstens finanzielle Unterstützung, die es in Niederösterreich etwa. im Rahmen des Venture Capital Fonds gebe. „Zweitens Platz und Raum, um zu forschen und zu entwickeln“, so Mikl-Leitner. Darum investiere man stetig in Infrastruktur wie Büro- und auch Laborräumlichkeiten und drittens fehle es oft an wirtschaftlicher Expertise, „wo wir betriebswirtschaftlich unterstützen, angefangen vom Businessplan bis hin zu Tipps und Hilfen, ein Produkt auch marktfähig zu machen.“

➤ Mehr zum Thema: Unterstützung als Startkapital für Start-ups in NÖ