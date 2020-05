Taxiboni für Kids eingestampft

Die Gründe sind vielschichtig, sollen analysiert werden und in einem geplanten Folgeprojekt berücksichtigt werden, sagt Becker. Teenager, die noch Gutscheine in der Tasche haben, können diese allerdings verbrauchen. Anders als gut frequentierte Discobusse in einigen Teilen des Mostviertels erwies sich die Taxiaktion im Bezirk Amstetten als zu umständlich für die Kids.



Besser haben es 16 bis 24-Jährige in der Gemeinde Amstetten. Dort boxte die SP-Bürgermeisterpartei eine eigene Taxicard durch. Für eine aufladbare Karte muss man dort nur einmal zum Registrieren im Rathaus antanzen. Die Stadtgemeinde, die involvierte Transportfirma Heiss, eine Fahrschule und eine Disco sponsern die Card und verdreifachen den Betrag, den sich die Jugendlichen auf die Chipkarte buchen lassen.