Tausende Schweine illegal geschlachtet und verkauft

Skandal um einen großen Schweinezuchtbetrieb im Bezirk St. Pölten-Land in Niederösterreich. Der Unternehmer soll Tausende Schweine illegal in seinem Betrieb geschlachtet und das Fleisch anschließend mit einem gefälschten Stempel versehen und verkauft haben. Jetzt ermitteln die Staatsanwaltschaft St. Pölten und das Landeskriminalamt in dem Fall.

Die Behörden dürften den entscheidenden Tipp von einem Insider bekommen haben. Daraufhin nahmen vor zwei Wochen Fahnder den Betrieb unter die Lupe. Entsprechende KURIER-Informationen bestätigte auch Michaela Schnell, Sprecherin der Staatsanwaltschaft St. Pölten. „Ja, es gab bereits Hausdurchsuchungen. Die Einvernahmen laufen aber noch.“

Es dürfte einige massive Verdachtsmomente geben, denn laut Schnell wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf Betrug und Tierquälerei eingeleitet. Abgeschlossen seien die Ermittlungen noch nicht.