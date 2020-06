Tausende ließen sich am Wochenende testen

Corona beschäftigt die Menschen – das zeigten die Antikörpertestungen vom Wochenende deutlich. Über eine derart hohe Bürgerbeteiligung würden sich manche Politiker bei Wahlen wohl freuen.

Alleine in Reichenau kamen am Wochenende 1.874 Personen, das sind 70 Prozent der eingeladenen Hauptwohnsitzer, zur Testung (bei der Wahl im Jänner gab es eine Wahlbeteiligung von 68 Prozent – Zweitwohnsitzer eingerechnet).

In Weißenkirchen in der Wachau nahmen ebenfalls unerwartet viele Personen, nämlich 884, an der Antikörperstudie teil, die hier von der DPU (Danube Private University) durchgeführt wurde. Anders als in Reichenau wurden hier auch Labortests für noch genauere Ergebnisse gemacht.