Tapetenwechsel für Mr. Volksoper: „Bin ein Gesangs- und Weintyp“

Sie meinten vor einigen Jahren, dass sie Panik hätten, Menschen zu langweilen. Wie langweilig wäre die Live-Übertragung des Wiener Opernballs ohne Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz?

Ich würde mir den Wiener Opernball im Fernsehen nicht ansehen, wenn ich ihn nicht kommentieren würde (grinst). Im Februar feiern wir unsere 20. Moderation. Beim Jubiläum könnte ich mir den Karl gut in einem schönen Kleid vorstellen. Jedenfalls wird es im Vorfeld eine eigene ORF III-Sendung geben, in der eine „Opernball-Bombe“ platzen wird. Es gibt belastendes Videomaterial, das belegt, wie wir den Wiener Opernball an einen südosteuropäischen Oligarchen verscherbeln wollen.

Sie bezeichnen den legendären Marcel Prawy (1911–2003) als ihren Lehrmeister. Wenn sie an sein Schaffen zurückdenken, wie hat er sie geprägt?

Seine Moderationen waren immer hochprofessionell, er war ein unglaublicher Vermittler. Mit allem war ich aber nicht einverstanden. Er war der Ansicht, dass Regisseure schimpfen dürfen. Das sehe ich anders. Für mich war er ein Vorbild für seine Aufgeschlossenheit für Musicals und Operette. Er hat sich auch Michael Jackson oder Tina Turner angesehen, um zu wissen, wie gute Shows funktionieren.

Haben Sie noch Lampenfieber, bevor sie auf die Bühne treten?

Davor bin ich konzentriert. Viel mehr habe ich Mitleid mit dem Publikum, wenn ich viel singen muss. Aber ich denke, es stehen auch andere Darsteller auf der Bühne, da werden die Zuseher einen singenden Schauspieler schon akzeptieren. Aber ein paar Sekunden vor der Live-Übertragung des Opernballs bin ich immer angespannt. Da hoffe ich, nicht schon wieder irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Es war furchtbar, als ich einmal Tulpen mit Nelken verwechselte.

Wo fühlen Sie sich wohler, in Wien oder in Niederösterreich?

Ich bin Wiener und fühle mich in Wien wohl. Eine Sommerfrische in NÖ mit schöner Arbeit, Sprung in den Kamp und gutem Wein ist für mich Lebensqualität.

Was wünschen Sie sich für die Festspiele in Haindorf?

Ein Publikum, das mit uns feiern möchte, einen Wettergott, der uns gewogen ist, und einen guten Festspiel-Wein.

Bleiben Sie auch 2021 Intendant?

Derzeit habe ich einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option für weitere drei Jahre.