Täter stieg in die Koppel: Attacke auf Pony

Absdorf. Ein Fall von Tierquälerei sorgt für Aufregung in Absdorf, Bezirk Tulln. Wie erst jetzt bekannt wurde, stieg vergangenen Freitag ein unbekannter Täter über den Zaun einer Koppel und verletzte ein Pony mit zwei Schnitten schwer.

"Am Freitag zwischen fünf und sechs Uhr in der Früh schlug unser Rottweiler Ally heftig an, doch wir haben leider nicht reagiert", erzählt Heurigenwirt Peter Bauer. Später entdeckten sie ihr neunjähriges Pony Sandy, das zitternd und blutend im Stall stand.

"Jemand hat ihr mit einem Messer zwei Schnitte am Bauch und an der linken Hinterhand zugefügt", sagt Bauer. Zuerst wollte ein Tierarzt nicht ausschließen, dass sich das Tier selbst verletzt hatte. Bauer: "Es wurden aber keine passenden Blutspuren an der Umzäunung entdeckt. Die Polizei hat aber den Schuhabdruck eines Turnschuhs gefunden. "

Hinweise an die Polizeiinspektion Großweikersdorf sind unter Tel. 059133/3284 erbeten.