Swift-Anschlagspläne: Weitere Festnahme wegen Waffen, Terror, Kinderpornos

Wegen Terrorverdachts und diverser anderer Straftaten ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Wiener Neustadt ein 20-jähriger Mann festgenommen worden. Wie Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigt, soll der Verdächtige auch mit Beran A. (20) in Kontakt gestanden sein. Dieser sitzt genau seit einem Jahr in U-Haft, weil er einen Anschlag auf das am 9. August 2024 vorgesehene Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben soll.

Mit den Anschlagsplänen selbst hat der am Mittwoch festgenommene Mann aber nichts zu tun, so Habitzl auf Anfrage des KURIER. Festnahme durch die Cobra Laut Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde für den 20-Jährigen die U-Haft beantragt worden sei. Er ist am Mittwoch bei einem Zugriff der Spezialeinheit Cobra in einer Wohnung in Wiener Neustadt verhaftet worden. Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen österreichischen Staatsbürger mit ausländischen Wurzeln. Wie Habitzl erklärt, gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung des 20-Jährigen am mutmaßlichen Swift-Attentat. Der Tatverdächtige ist dem Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) aber nicht nur wegen seiner Kontakte zu Beran A. aufgefallen.

Erpressung, Waffen und Kinderpornos Ermittelt wird gegen ihn wegen einer ganzen Reihe von Delikten wie terroristischer Vereinigung, Erpressung, nach dem Waffengesetz sowie wegen kinderpornografischer Darstellungen.