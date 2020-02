Swap-Deals: Keine Anklage gegen St. Pöltener Bürgermeister

Risikolimit

Der Knackpunkt, den die Korruptionswächter prüften: Vom St. Pöltener Gemeinderat war für Finanzgeschäfte ein klares Risikolimit festgelegt worden. Damit sollte gewährleistet sein, dass eine bestimmte Verlusthöhe nicht überschritten wird.

Diese Bremse soll Stadler per Unterschrift ausgeschaltet haben, hieß es in jener Sachverhaltsdarstellung, mit der die Stadt-ÖVP die Untersuchungen ins Rollen brachte. Nur so sei es erklärbar gewesen, dass der mögliche Verlust aus einem der Finanzgeschäfte plötzlich bei rund 65 Millionen Euro gelegen sei – 32-mal höher als erlaubt.

Weisungsrat

Die Causa wurde im vergangenen Jänner schlussendlich auch im Weisungsrat im Justizministerium behandelt. Mit dem Ergebnis, dass die Ermittlungen gegen den Bürgermeister eingestellt wurden. Er selbst hatte immer wieder seine Unschuld beteuert.