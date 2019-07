Survival-Tipps fürs Frequency Festival

Ihr Smartphone lässt Nina Waglechner lieber zu Hause. „Entweder man verliert es dort oder es wird gestohlen“, erklärt die 22-Jährige schulterzuckend. Sie vertraut auf ihr altes Nokia-Handy. Zusätzlicher Pluspunkt: „Der Akku hält locker drei Tage“, meint sie schmunzelnd.

Die Studentin ist eine wahre Festivalexpertin: Drei Mal war sie bereits beim Frequency in St. Pölten dabei, ihr Handgelenk zieren unzählige Eintrittsbänder verschiedenster europäischer Musikfestivals. „Man erlebt so viele tolle Acts in so kurzer Zeit an nur einem Ort. Es ist wie eine eigene Welt“, schwärmt sie.